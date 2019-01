Dai nerd ai chakra, la settimana al Circolo Gagarin è per tutti i gusti

Circolo Gagarin, fin dalla sua apertura, ha sempre cercato di soddisfare sensibilità e necessità differenti, ecco perché la programmazione cerca di essere così variegata. Questa settimana vi aspettano quindi la presentazione di un libro sulla cultura nerd, un concerto all’insegna di riverberi, psichedelia e atmosfere scure, un workshop di yoga e meditazione (oltre alle consuete lezioni del martedì e del giovedì) e il ritorno del cinema orgogliosamente di serie B.

Ecco nel dettaglio tutto il programma.

Giovedì 31 gennaio 2019 – Cucina attiva dall 19.30, presentazione libro dalle 21.30

Nerdopoli: chi sono i nerd e come influenzano la nostra società?

Chi sono oggi i nerd? Ha senso parlare di ‘cultura nerd’ quando negli anni il termine si è trasformato e poi esteso fino a inglobare nella sua orbita numerose altre sottoculture talvolta in contraddizione tra loro? Proviamo a parlarne con la curatrice di Nerdopoli, il libro che tenta di capire come sta cambiando la comunità nerd. Maggiori info qui.

Venerdì 1 febbraio 2019 – Cucina Attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

The Gluts + Clone Culture

Un concerto rumoroso, di quelli votati al riverbero e alla psichedelia. Sul nostro placo The Gluts, probabilmente la band più rumorosa di Milano, e Clone Culture, dark wave e malinconia dalla capitale morale d’Italia. Maggiori info qui.

Dom. 3 febbraio 2019

Workshop dalle 10 alle 12

Yoga & Chakra

Ritrova il tuo equilibrio psico-fisico con il nostro workshop dedicato alla meditazione e alla conoscenza delle potenzialità del proprio corpo. Scopri come yoga, meditazione e corretta alimentazione possono migliorare la tua quotidianità. Maggiori info qui.

Proiezione film dalle 21.00

Cine Underground presenta: Milza Man

Torna il cinema fieramente di serie B e vi presenta il primo supereroe Made in Palermo! Un tipico venditore ambulante di panini con la milza si ritrova con bizzarri superpoteri: riuscirà a sconfiggere i mafiosi che lo perseguitano? Maggiori info qui.