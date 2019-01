Dumenza Anni ’60, un libro per ricordarla

Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 21 al Punto d’Incontro (ingresso pedonale da via Valsecchi 21, complesso Auditorium), Maurizio Miozzi presenterà il suo ultimo libro, dal titolo “Dumenza ‘Anni Sessanta” edito con i tipi di Macchione editore.

Come racconta l’Autore nella sua opera, oltre la provinciale regnava assoluta la distesa dei campi e dei prati. Qua e là le famiglie milanesi avevano le loro ville che frequentavano nei mesi estivi.

Con il trascorrere del tempo, la fascia di campagna che divideva il paese dai boschi si assottigliò sempre di più. Oggi le case avanzano, scompaiono i fossi scavati per irrigare i terreni, il paesaggio cambia ogni giorno.

Non si utilizza più la pietra del luogo che connotava a livello estetico e cromatico, luoghi e abitazioni. E’ davvero cambiato quasi tutto. Quasi, perché in fondo l’anima di Dumenza è rimasta inalterata nel tempo.

Ingresso libero.

«Torna a trovarci Maurizio Miozzi», dice il Sindaco Fabio Passera, «e per noi è una festa. Collaboriamo da anni con Maurizio e con il Cai Luino, che patrocina anche quest’iniziativa. Per noi, la conoscenza della storia dei nostri territori è un valore imprescindibile. Un altro passo per dimostrare come il Punto d’Incontro resta un luogo dedicato alla cultura e alla

divulgazione. Giunti al dodicesimo anno di vita, possiamo dire con orgoglio che questo luogo resta una delle realtà più effervescenti per iniziativa e capacità di sorprendere i tanti, affezionati amici che ogni volta ci accompagnano in serate come questa».