Malore nei boschi: muore cacciatore a Dumenza

Tragedia nella mattina di sabato 14 dicembre a Dumenza, nella zona boschiva dove un uomo di 75 anni è morto, a causa di un malore. L’uomo era a caccia insieme ad un gruppo di altre persone che hanno lanciato l’allarme intorno alle 10 del mattino.

L’uomo era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale, in un luogo impervio, sul Monte Colmegnino a circa 1000 metri di quota: all’improvviso si è accasciato a terra. Immediatamente è partita la richiesta di aiuto. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Como che grazie al supporto di due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dei vigili del fuoco di Varese è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente. Il Soccorso Alpino è arrivato in zona con un medico ed un infermiere e, con la collaborazione degli altri cacciatori, ha aperto un varco tra gli alberi, molto fitti in quella zona.



Malgrado l’intervento tempestivo dei sanitari e dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.