Salvato un capriolo incastrato in un’inferriata a Dumenza

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 14:30, i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti con prontezza nel comune di Dumenza, in via Vignone, per soccorrere un capriolo che era rimasto incastrato in un’inferriata. L’animale, in evidente difficoltà, aveva le zampe intrappolate tra le sbarre di ferro, ma fortunatamente è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Per poter liberare il capriolo in sicurezza, i soccorritori hanno adottato una tecnica delicata: per calmare l’animale e ridurre lo stress, gli sono stati coperti gli occhi, permettendo così ai vigili del fuoco di agire senza che l’animale si agitasse ulteriormente.

Successivamente, è stato utilizzato un divaricatore idraulico, uno strumento normalmente impiegato per separare o allargare le barre di metallo in situazioni di emergenza, per liberare il capriolo dalla trappola.

Una volta estratto in sicurezza, l’animale è stato affidato al personale della polizia provinciale, che si è preso cura del capriolo trasportandolo immediatamente dal veterinario per accertamenti e le eventuali cure necessarie. Fortunatamente, l’operazione è andata a buon fine senza conseguenze gravi per l’animale.