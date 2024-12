Natale a Dumenza: un’intera giornata di festa con “Tücc Insema”

Domenica 15 dicembre il centro di Dumenza – zona Chiesa dell’Immacolata – si trasformerà in un villaggio natalizio pieno di allegria, musica e attività per tutte le età grazie alla grande festa di “Natale Tücc Insema”, un evento organizzato dal Comune di Dumenza in collaborazione con diverse associazioni locali.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con l’apertura dei mercatini di Natale, dove sarà possibile trovare hobbistica, artigianato locale e prodotti gastronomici unici, perfetti per i regali delle feste o per concedersi un piccolo sfizio.

Per i più piccoli, la magia sarà assicurata dalla Casa di Babbo Natale, allestita nel salone parrocchiale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale. E per chi cerca ancora più divertimento, Giocolandia offrirà un ricco programma di attività: dall’isola dei Lego all’area elfica ricreativa, passando per il truccabimbi della Croce Rossa, i giochi di ruolo con Crimson Studies Creations e il ritorno del clown Zio Pasticcio.

Non mancheranno gli ospiti speciali: il simpaticissimo Olaf dal mondo di Frozen e i suoi amici elfi saranno pronti ad accogliere i visitatori e a posare per le foto ricordo nei punti dedicati. Per gli amanti della buona tavola, la Corte dei Golosi sarà un punto di riferimento con cibi caldi, dolci tipici, caldarroste e bevande per tutti i gusti. Il pranzo sarà curato dalla Pro Loco Dumenza, con tavoli dove consumare i pasti in compagnia.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Dumenza, l’Associazione Ora Sempre Giovani, la Pro Loco Dumenza e la Protezione Civile Valdumentina, con il sostegno di volontari, associazioni locali e la parrocchia.