Malore alla guida, auto distrutta: a Dumenza abbattuto un palo della luce e la recinzione di un’abitazione

Attimi di paura lunedì mattina a Dumenza, dove un’auto è uscita di strada dopo che il conducente è stato colto da un malore. L’incidente è avvenuto attorno alle 8:30 in via Roma, all’altezza del civico 6.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo alla guida, un sessantenne, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore, finendo fuori carreggiata. L’impatto è stato violento: l’auto ha abbattuto un palo della luce e ha sfondato la recinzione di un’abitazione privata, danneggiando gravemente la struttura.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Luino, i vigili del fuoco di Varese, un’ambulanza di Padana emergenza di Luino e un mezzo di soccorso avanzato. Il conducente è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto il lavoro dei vigili del fuoco.