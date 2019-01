In fiamme una siepe delle scuderie alle Bettole

Intervento dei vigili del fuoco questa sera in via Albani. A far scattare l’allarme una siepe che ha preso fuoco all’interno dell’area delle scuderie.

Le operazioni di spegnimento sono durante una decina di minuti. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’area e spento l’incendio senza ulteriori danni a cose, persone o animali.

Molta la curiosità tra i residenti e per gli ospiti del vicino hotel.