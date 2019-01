Il film Digitalife presentato nel programma di Gigi Marzullo

Nella puntata del 19 gennaio di Cinematografo di Gigi Marzullo si è parlato anche di Digitalife. Il docufilm che sta iniziando il suo tour per tutta Italia è stato infatti presentato nel programma di riferimento per tutti gli appassionati di cinema qualche giorno dopo la presentazione a Milano

Il film è stato presentato dal regista Francesco Raganato e commentato da Francesco Puma, Marta Cagnola e Elisa Angelica Ceccarelli. «Un documentario interessante perchè internet ha cambiato il mondo, le nostre vite e anche le vite delle persone che vengono raccontate» ha detto il primo critico spiegando che «a me è piaciuto l’episodio della ragazza e di come è riuscita ad elaborare il tema del bullismo» riferendosi alla storia di Natasha.

Marta Cagnola racconta di come «ho notato un filo di ottimismo, però chi invia un proprio video, una propria testimonianza forse vuole dare una testimonianza positiva» arrivando ad auspicare di «conservare questo buon progetto per il futuro, per i posteri, perchè fotografa bene il momento attuale».

Elisa Angelica Ceccarelli si spinge invece ad analizzare le storie. «Io l’ho trovato interessante al di là del discorso internet perchè queste persone parlano delle proprie vite e ho pensato che indipendentemente da internet probabilmente avrebbero ottenuto gli stessi risultati pur percorrendo strade diverse».

DigitaLife sarà proiettato a Roma il 22 gennaio e per la prima varesina l’appuntamento e alla Multisala Impero mercoledì 23 gennaio alle 20. Seguirà un breve momento di commento con il regista Francesco Raganato, Marco Giovannelli, Riccardo Comerio, Presidente degli industriali della provincia di Varese, Giuliano Galli, general manager area Prealpina Fai. L’evento su Facebook. Per prenotare online il vostro biglietto scontato con Varesenews.