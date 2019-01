Tour in Toscana per il film DigitaLife

Tre tappe, tre proiezioni per il tour in Toscana del film DigitaLife: il film diretto da Francesca Raganato e prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, con le musiche originali di Vittorio Cosma, viene proposto lunedì 28 gennaio a Borgo San Lorenzo (alle 21 al Teatro cinema Giotto); martedì 29 gennaio a Firenze (alle 20.30 al Teatro della Compagnia) e mercoledì 30 gennaio a Grosseto (alle 20 al Multisala Aurelia Antica). Alle proiezioni saranno presenti Marco Giovannelli, produttore del docufilm, e alcuni dei protagonisti; previsti anche gli interventi di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Daniele Reali, tra i protagonisti del film e direttore de Il Giunco.net, Matteo Rainisio, vicepresidente Anso e Ceo di Edinet.

Dopo il tutto esaurito nelle serate di Milano, Roma, Varese e Gallipoli e l’approfondimento settimanale fatto da “Il cinematografo” all’interno della trasmissione Rai condotta da Gigi Marzullo, il film approda in Toscana per un’intensa tre giorni.

«Non c’era altro modo per raccontare internet», commenta il regista Francesco Raganato. «Di documentari che raccontano il digitale ne esistono molti, ma nessuno si era mai preso la briga di prendere tante vite, e metterle insieme. La sala cinematografica è il suo approdo naturale: un film che parla di come internet ci ha cambiato la vita e di condivisioni va visto condividendo uno spazio e del tempo. Perché i cambiamenti non accadono quando siamo da soli, ma accadono in virtù ed in funzione di chi ci sta accanto. Quello che accade sullo schermo ci riguarda, parla di noi, di quello che siamo di diventati, non come più come singoli, ma come comunità».

DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, di condivisioni e di vita. «Il successo registrato nelle prime tre proiezioni pubbliche a Milano, Roma e Varese è il segno che il progetto ha saputo e sa coinvolgere», osserva Marco Giovannelli, produttore. «Al centro del film c’è la vita nelle sue diverse forme. Ci sono il lavoro, il viaggio, il dolore, la disperazione, la speranza. Ma anche la malattia e il riscatto, il coraggio di chi sa affrontare i cambiamenti come la paura di ciò che stiamo vivendo. Il digitale è una nuova era per l’umanità e non conosce confini: ci tiene tutti in una dimensione glocal, dove la nostra storia personale – e locale – ha un orizzonte sempre più globale».

Il tour del film DigitaLife in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana e con l’Associazione nazionale della stampa online, prosegue il 28 gennaio a Borgo San Lorenzo (FI), il 29 a Firenze, il 30 a Grosseto e il 31 a Viterbo. Il calendario prevede altre date per un tour che prosegue fino al mese di aprile. Per richiedere di poter organizzare una proiezione del film nella propria città, basta inviare una mail a digitalife.film@gmail.com