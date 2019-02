Oltre mille spettatori in gennaio per DigitaLife

In meno di quindici giorni DigitaLife ha superato i mille spettatori al cinema.

Siamo partiti il 16 gennaio da Milano, in quello che potremmo definire un tempio per gli appassionati: l’Anteo. Un successo oltre le previsioni che ha portato nella sala President oltre 120 persone.

Da lì il 22 gennaio siamo andati a Roma nella sala Trevi, a due passi dall’omonima fontana, forse la più famosa al mondo. Cento spettatori e un clima di grande attenzione. A Varese, il giorno dopo, giocavamo in casa. Così abbiamo scelto la sala Giove in un mercoledì in cui in città c’era di tutto a partire da una gara di coppa per la pallacanestro. Eppure 300 persone sono arrivate per vedere il film sul grande schermo.

Il 25 siamo volati in Puglia a Gallipoli per partecipare a FIGiLo, il festival del giornalismo locale e nella sala cinema dell’hotel Caroli avevamo cinquanta persone.

Dal 28 ha preso il via un mini tour in Toscana, prima nel teatro Giotto a Borgo San Lorenzo, poi al cinema La compagnia a Firenze e per chiudere nella Multisala Aurelia antica a Grosseto. Quattrocento spettatori in tutto nella tre giorni che ha visto protagonista l’Ordine dei giornalisti, l’Anso e tre testate giornalistiche collegate all’associazione nazionale della stampa online come okMugello, InToscana e Il giunco.

Abbiamo chiuso il mese a Viterbo nei locali del teatro Caffeina, la storica associazione che da alcuni anni organizza uno dei festival di libri più importante in Italia.

Oltre al pubblico sempre positivo con lunghi applausi a ogni proiezione, registriamo anche una partecipazione istituzionale di grande livello. Sono stati presenti il sottosegretario al ministero dell’Interno Stefano Candiani, i parlamentari Matteo Bianchi, Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda. Il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, i consiglieri Leonardo Marras, Francesco Gazzetti. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore Raffaele Cattaneo, i consiglieri Fabio Pizzul e Samuele Astuti. Con loro anche numerosi amministratori quali l’assessore al comune di Milano Roberta Cocco, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il collega di Follonica Andrea Benini, quello di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, l’assessore alla cultura del comune di Varese Roberto Cecchi solo per ricordarne alcuni. Personalità della società civile come il presidente di Confindustria Varese Riccardo Comerio, il presidente della Camera di commercio di Varese Fabio Lunghi, la presidente di Terre des hommes Donatella Vergari. Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna e quello della Toscana Carlo Bartoli.

In questo primo mese siamo entrati nei portali tradizionali del cinema, come Mymovies, FilmTv, Cinema Italiano, MoviePlayer, e sono stati scritti centinaia di articoli su DigitaLife usciti in decine di testate in Italia.

Il film, diretto da Francesco Raganato è prodotto da Varese web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente dello spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LE PROSSIME TAPPE

I mesi di febbraio e marzo sono ricchi di appuntamenti. Si partirà da La Spezia, per poi andare a Bari, Torino, Pietra Ligure, Aosta, Alessandria, Milano, Como, Nicaragua, ancora Varese con tappe anche in provincia a Tradate, Saronno e altro.

