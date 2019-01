Gli auguri al direttore del Campo dei Fiori impegnato nella lotta all’incendio

La lotta alle fiamme che colpirono il Campo dei Fiori, così come quelle che in questi giorni hanno attraversato i boschi della Martica e della Valganna, è fatta anche delle tante storie degli uomini e delle donne impegnati per domare l’incendio.

Abbiamo imparato a conoscere i DOS, direttori delle operazioni di spegnimento, abbiamo visto al lavoro le persone che si occupano della bonifica, i vigili del fuoco a terra, i politi di canadair ed elicotteri in volo.

Ora i colleghi dell’ente Parco Campo dei Fiori hanno voluto ricordare anche una piccola ricorrenza personale: il compleanno del direttore Giancarlo Bernasconi impegnato in questi giorni proprio sui luoghi dell’incendio.

Eccolo immortalato nella foto di Luca Leone nel post che gli hanno dedicato su Facebook.