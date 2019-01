“La scuola delle tate” del Melograno

Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita offre un percorso formativo per adulti che curano, in grado di qualificare personale, – anche maschile – addetto alla cura dei piccoli.

La scuola si compone di due moduli, uno teorico condotto da docenti de Il Melograno e uno pratico di tirocinio.

Il modulo teorico verte sui temi: il lavoro di cura; i bisogni delle famiglie, dei bambini e delle bambine; lo sviluppo psico-motorio del bambino da 0 a 36 mesi; la casa a misura del bambino; il gioco, l’arte e la lettura per l’infanzia; la tata e le routines; la promozione della salute; primo soccorso e disostruzione pediatrica; mappatura dei servizi per l’infanzia e forme contrattuali per il lavoro di tata.

Percorso in partenza dal 14 febbraio 2019.

Per informazioni scrivere a melograno_gallarate@virgilio.it