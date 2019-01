La Uyba ospita Bergamo senza due pedine importanti

Scatta il girone di ritorno nel campionato di A1 femminile di pallavolo, e il menu offerto è subito gustoso per i tifosi per la Unet EWork che venerdì sera ha “affilato le armi” battendo 3-2 Cuneo nell’amichevole giocata nell’ambito del memorial “Mimmo Fusco”.

La formazione di coach Marco Mencarelli attende una delle “nobili” del massimo campionato italiano, la Zanetti Bergamo – famosa nel passato con la denominazione “Foppapedretti” – e cerca proprio contro le orobiche di ritrovare lo sprint dopo i passaggi a vuoto nei match di alta quota contro Novara, Casalmaggiore e Conegliano.

Sconfitte che hanno in parte ridimensionato il cammino delle Farfalle o – più correttamente – che hanno confermato le gerarchie attese in estate, con una (comunque buona) Busto Arsizio ancora però un gradino sotto alle principali favorite per lo scudetto. A tal proposito, quello con Bergamo è un bel banco di prova: all’andata la Unet vinse di gran carriera al PalaNorda sfruttando anche un periodo difficile della Zanetti che dopo il pessimo inizio ha però cominciato a risalire la graduatoria.

A rendere più complicato il match c’è anche l’assenza di due pedine importanti sullo scacchiere biancorosso, ovvero le belghe Herbots e Grobelna, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Europei al pari della bergamasca Strunjak, nazionale croata. Mencarelli quindi si affida al blocco italiano con Piani opposto e con Meijners titolare in banda. La Zanetti risponderà con una formazione che ruota intonro alla regia di Carlotta Cambi con Smarzek opposto; Olivotto e Tapp le centrali e sestetto completato da Courtney, Acosta (o Mingardi) e dal libero Sirressi.

«Le assenze di Herbots e Grobelna sono importanti ma non devono essere un alibi» avverte alla vigilia Sara Bonifacio che giustamente ricorda come «più volte durante il girone d’andata abbiamo dimostrato che chi entra dalla panchina è spesso decisiva». Piani e Meijners del resto sono “titolari aggiunte” al sestetto base di Mencarelli e una volta di più lo potranno dimostrare contro Bergamo.

L’AMICHEVOLE

Come segnalato a inizio articolo, la Uyba ha sconfitto venerdì sera Cuneo nel “Trofeo Regione Lombardia” messo in palio nell’ambito del “Memorial Mimmo Fusco” (quest’ultimo vinto da Monza su Chieri per 3-0). Vittoria di misura quella delle biancorosse che l’hanno spuntata al tie-break contro le piemontesi: le titolari di Mencarelli (già senza le due belghe) hanno conquistato in maniera piuttosto agevole i primi due set, poi la Bosca San Bernardo ha approfittato dei tanti cambi operati per dare spazio all’intera rosa bustocca e ha prolungato la partita al quinto set. Nel quale però la Unet (Mejiners 23 punti, Piani 21) ha centrato il successo per 15-13.

Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat, Bulovic, Ajack. All. Mencarelli.

Bergamo: 1 Smarzek, 2 Imperiali, 3 Olivotto, 5 Sirressi, 6 Courtney, 7 Tapp, 8 Carraro, 9 Mingardi, 10 Cambi, 17 Loda, 18 Acosta. All. Bertini.

Il programma (1a di ritorno): Brescia – Novara; Casalmaggiore – Conegliano; Club Italia – Monza; Chieri – Firenze; BUSTO A. – Bergamo; Scandicci – Filottrano. Riposa: Cuneo.

Classifica: Novara 32; Scandicci, Conegliano 28; BUSTO ARSIZIO 24; Casalmaggiore, Monza 23; Firenze 16; Cuneo, Brescia, Bergamo 15; Filottrano 8; Chieri 5; Club Italia 2.