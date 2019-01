Con l’Anpi nelle scuole per la “Giornata della memoria”

Anche quest’anno il Comune, la sezione Anpi “Basso – Sankara” e l’Istituto comprensivo di Vedano Olona hanno lavorato insieme per portare nelle scuole, ma non solo, un importante messaggio in occasione della “Giornata della memoria”.

Giovedì 24 gennaio in mattinata i ragazzi di terza media potranno assistere alla proiezione del film “Una volta nella vita”, con la presentazione e l’introduzione curata dalla sezione vedanese dell’Associazione nazionale partigiani.

In settimana per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria sarà invece proiettato “La stella di Andra e Tati”, primo film di animazione sulla Shoah che racconta la storia delle sorelle Alessandra (Andra) e Tatiana Bucci, tra le più importanti testimoni italiane dell’Olocausto.

Domenica 27 gennaio per tutta la mattina in piazzetta della Pace sarà presnete un gazebo della sezione Anpi “Basso – Sankara”. Alle 11 in vicolo Cohen si terrà una cerimonia con la presenza della nipote di Giacomo Cohen, avvocato milanese di origine ebraica, podestà di Vedano Olona dal 1929 al 1938, deportato e morto ad Auschwitz.

A conclusione della cerimonia l’Anpi offrirà un aperitivo a tutti i presenti.

La locandina dell’iniziativa