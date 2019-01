Le piste della Valmalenco imbiancate

Temperature sotto lo zero e tanta neve: la foto è stata scattata ieri dalle piste della Valmalenco.

Nella Ski Area Valmalenco si sono registrate temperature che variavano da – 10 a meno – 3 (sempre in provincia di Sondrio, a Livigno nei giorni scorsi la colonnina di mercurio è scesa a -22 e a -24 a Santa Caterina Valfurva). Temperature ideali per “sparare” neve. Le piste da sci al momento sono quasi completamente aperte (è chiusa solo la Thoeni).

L’altezza della neve varia dai 30 centimetri a valle (San Giuseppe) ai 100 di Palù e 120 di Cima Motta.

Per quanto riguarda gli impianti di Pescegallo in Valgerola, seggiovia, gallopark e skilift sono in funzione. (Neve dai 20 ai 30 centimetri). Le piste aperte sono: Salmurano Est e Ovest, il Campo scuola al Salmurano e il Gallopark.