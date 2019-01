Lodare troppo i bambini ne minaccia l’autostima

Perché il bambino di oggi sia un adulto sicuro di sé da grande, è necessario coltivare la sua autostima. Ma attenzione a non esagerare con le lodi: il risultato ottenuto potrebbe essere esattamente l’opposto.

ATTEGGIAMENTI DA EVITARE

Secondo uno studio condotto anni fa da psicologi della Columbia University su oltre 400 bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni, lodi troppo frequenti finiscono col generare ansia, e la tendenza ad evitare i problemi piuttosto che ad affrontarli.

Egualmente negativo è l’esposizione dei bambini a critiche generali e non costruttive quali “non capisci niente”, non ti sopporto più”, “sei sempre il solito”.

CRITICHE SÌ, MA COSTRUTTIVE

Il bambino costruisce la propria autostima quando riesce a raggiungere un obiettivo in autonomia. Quindi più delle lodi sono necessari spazi di autonomia adeguati all’età del bambino e alle sue competenze, in modo che possano crescere gradualmente.

In questo processo di crescita le critiche non vanno evitate, anzi. Le critiche sono fondamentali, purché costruttive. Ciò se contengono indicazioni utili a riconoscere l’errore e soluzioni pratiche su come migliorare.

LA LODE GIUSTA

Le lodi che aiutano davvero i bambini a coltivare la loro autostima, sono quelle che arrivano al raggiungimento di un traguardo. E risultano tanto più efficaci quando si concentrano non sul risultato, ma piuttosto sull’impegno profuso per raggiungere quell’obiettivo.

Altro punto su cui porre attenzione è la capacità del bambino di dare valore al suo lavoro, chiedendogli ad esempio se ne è contento o soddisfatto.