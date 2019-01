L’Openjobmetis cambia marcia nella ripresa e vince a Larnaca

Benedetta la Coppa: in un momento difficile in campionato, la Openjobmetis piazza una vittoria che fa morale in Europa passando con buona autorevolezza sul campo di Larnaca, espugnato 59-74. Quello ottenuto a Cipro è il quarto successo in altrettante gare nella seconda fase di Fiba Europe, il nono su dieci incontri complessivi: un ruolino di marcia che di fatto sta trascinando la squadra di Caja al tabellone a eliminazione diretta che comincerà con gli ottavi di finale.

A Larnaca i biancorossi hanno dato la svolta alla partita nell’ultimo quarto d’ora e – come quasi sempre è capitato quest’anno – si sono affidati soprattutto alla difesa per dare la spallata decisiva. Quando infatti Cain e compagni hanno reso dura la vita agli attaccanti di casa, la Openjobmetis ha prima colmato il leggero gap di svantaggio rispetto all’AEK, e poi preso il largo in particolare nella prima metà dell’ultimo quarto quando i locali hanno dovuto attendere 7’ per segnare il primo canestro.

La partita di coppa è stata anche la prima in cui Jean Salumu ha convinto a tutto tondo: bravo in difesa, dove Caja lo ha impiegato anche sui rapidi Vinales e Duren, il belga ha dato un bel contributo offensivo (14 punti), sulla scia del compagno di reparto Archie. Nel complesso Varese ha accusato sì qualche passaggio a vuoto, specie con il secondo quintetto (male Iannuzzi), però ha anche trovato contributi dai propri giocatori di punta a partire da Moore che arrivava da qualche prova incolore.

Chiaro, il livello dell’AEK – ancora a quota zero in questo girone – non è paragonabile a quello della Serie A, ma è anche vero che sullo stesso campo (con un parquet imperfetto) Sassari non ha fatto meglio due settimana fa, vincendo nel finale e di soli 7 punti. Proprio i sardi saranno i bi-avversari di Varese nella prossima settimana: prima la sfida di campionato (domenica), poi quella di coppa (mercoledì), sempre a Masnago. I due punti messi in palio a livello italiano però, sono di assoluta importanza per i biancorossi.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

AEK PETR. LARNACA – OPENJOBMETIS VARESE 59-74

(22-21; 39-35; 51-54)

LARNACA: Duren 11 (1-3, 1-7), Vinales 7 (0-4, 1-5), Stewart 13 (2-2, 3-3), Skific 7 (2-9, 1-6), Veeremenko 2 (1-2); Biggs 10 (3-4, 1-1), Sizopoulos (0-2 da 3), Kounas 3 (1-3 da 3), Panteli 6 (3-5, 0-3), Mantovani (0-1). Ne: Georgiou All. Koukouris.

VARESE: Moore 7 (2-3, 1-3), Avramovic 13 (3-6, 1-3), Scrubb 8 (2-5, 1-3), Archie 17 (4-8, 3-5), Cain 9 (4-6); Iannuzzi (0-1), Natali (0-1 da 3), Salumu 14 (4-5, 2-5), Tambone 6 (1-4 da 3), Ferrero (0-1 da 3). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Bijedic (Bos), Bissuel (Fra), Hoxhaja (Alb).

NOTE. Da 2: L 12-30, V 19-34. Da 3: L 8-30, V 9-25. Tl: L 11-14, V 9-13. Rimbalzi: L 32 (13 off., Skific 12), V 38 (11 off., Cain 10). Assist: L 12 (Panteli 4), V 16 (Cain 5). Perse: L 13 (Duren 3), V 14 (Archie, Tambone 3). Recuperate: L 8 (Sizopoulos 3), V 9 (Cain, Scrubb, Iannuzzi 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Mantovani.