“Il gran lavoro difensivo ci ha dato la spinta”

Coach Attilio Caja lascia spazio al suo primo assistente, Matteo Jemoli, nella sala stampa del Kition Athletic Center di Larnaca per commentare una vittoria importante sia sul piano del morale sia per il discorso qualificazione alla terza fase di Fiba Europe Cup.

«Questa sera siamo molto felici per la vittoria che per noi significa molto in questo momento della stagione – spiega Jemoli – Il primo tempo è stato difficile ed equilibrato però nella seconda parte abbiamo fatto una gran lavoro difensivo, facendo segnare pochi punti all’AEK, 20 in 20 minuti, e migliorando in attacco dove, tra l’altro, abbiamo mosso bene la palla e trovato buone conclusioni e tiri aperti che ci hanno dato la spinta giusta».

Una lettura simile a quella che dà, sul fronte opposto, coach Dimitrios Koukouris: «Per noi è stato un altro match difficile contro un’ottima squadra della lega italiana. Però ho fatto i complimenti ai miei giocatori per come hanno impegnato Varese soprattutto nella prima metà di gara con quasi quaranta punti realizzati. Dopo l’intervallo, per battere la Openjobmetis, avremmo dovuto segnare di più ma anche prendere decisioni migliori contro una difesa diventata via via più aggressiva. Faccio i complimenti a Varese per il loro cammino fino a qui e per la vittoria».

Ai microfoni anche Jean Salumu, autore di una buona prova sia dal punto di vista offensivo, sia in retroguardia: «È arrivata una grande vittoria dopo le recenti sconfitte in campionato e con questo successo restiamo in testa al girone. Il coach ci ha chiesto di migliorare la difesa e così è avvenuto nel secondo tempo. Bella vittoria anche perché siamo imbattuti nella seconda fase e ciò può accrescere la mentalità e l’abitudine a vincere che andranno riportate anche negli impegni della Serie A».