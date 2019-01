Aek Petrolina – Openjobmetis, la partita in diretta

Squadre in campo dalle ore 18 sul parquet del Kition Athletic Center di Larnaca per la prima giornata di ritorno della seconda fase di Fiba Europe Cup. La Openjobmetis, imbattuta, cerca vittoria e – magari – qualificazione ma deve evitare cali di tensione. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti, oppure usando gli hashtag #direttavn o #eurovarese si Twitter o Instagram.

Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.