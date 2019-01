Martedì 15 gennaio chiude il multipiano di via Sempione

Martedì 15 gennaio chiuderanno i due piani del parcheggio Sempione aperti in via eccezionale per le festività natalizie. Nei prossimi giorni infatti riprenderanno i lavori per ultimare il nuovo multipiano che porterà oltre 300 posti auto a disposizione della città. In queste settimane gru e operai hanno ridotto la loro attività proprio per consentire l’apertura dei cento posti che sono stati utilizzati da centinaia di persone ogni giorno nel periodo di Natale.

La decisione di aprire temporaneamente il parcheggio era stata presa dall’amministrazione per consentire una migliore mobilità e favorire gli acquisti nel periodo delle feste natalizie e della prima parte dei saldi, consentendo a tutti di poter usufruire dei parcheggi e offrire una maggiore accessibilità del centro cittadino. Da martedì dunque verrà fatto di nuovo spazio al cantiere e agli operai al lavoro per arrivare in tempi brevi alla chiusura del cantiere e all’apertura definitiva del multipiano di via Sempione.