Nel 2018 sono nati 47 bambini grazie al Centro di Aiuto alla Vita

Sono stati presentati in questi giorni i dati del Centro di Aiuto alla Vita Decanale Busto Arsizio che nel 2018 ha fatto nascere 47 bambini. Sono state 79 le gestanti assistite durante l’anno, quasi tutte stranieri e in gran parte provenienti dai paesi africani. Il problema più diffuso tra loro è quello economico e la mancanza di lavoro (53% dei casi).

Il Cav ha offerto loro (in base alle loro esigenze) un sostegno morale e psicologico, un alloggio in casa di accoglienza, assistenza sociale, assistenza legale, mediazione con genitori o partner, aiuti in natura, aiuti in denaro, aiuto personalizzato alla maternità (Comune Busto Arsizio).

Domenica 3 febbraio fuori dalle chiese il Cav, come ogni anno, distribuirà le primule (il primo fiore che sboccia quando è ancora inverno) in occasione del Primula Day, l’iniziativa annuale per raccogliere fondi a favore delle attività del centro. Il 4 febbraio, infatti, sarà la 40esima edizione della Giornata per la vita.