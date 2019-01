Nella neve non sbagliano Castellanzese e Verbano

Domenica di campionato condizionata dalla neve che è caduta sulla provincia di Varese. Due i rinvii: a Sesto Calende, dove la Sestese ospitava l’Alcione, e al “Franco Ossola” dove era in programma Varese – Varesina.

È durata invece solo venti minuti a Solbiate Arno la gara tra Busto 81 e Union Villa.

Sugli altri campi invece sono arrivati risultati importanti. La capolista Castellanzese ha vinto lo scontro tra neroverdi superano 3-0 la Castanese con doppietta di Moroni e gol di Gibellini.

Tre reti per tre punti anche per il Verbano, vittorioso 3-1 in casa dell’Accademia Pavese anche grazie alla doppietta del giovane Banfi.

Successo interno per il Legnano, che al “Mari” ha superato 3-1 il Ferrera Erbognone, mentre il Fenegrò si porta a casa tre punti preziosi da Lazzate rimontando l’Ardor e vincendo 3-2.

È finita 1-1 tra Mariano e Vigevano.