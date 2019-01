Noleggio auto a lungo termine: come scegliere il veicolo giusto

Capita sempre più spesso, sia ai privati che alle aziende, di utilizzare dei servizi di autonoleggio a lungo termine per garantirsi la possibilità di disporre di un autoveicolo per un periodo di tempo circoscritto (indipendentemente dalla sua lunghezza). Si tratta ovviamente di una soluzione conservativa, pensata per calibrare e ottimizzare al meglio i costi vivi di gestione. Mantenere un’automobile di proprietà, infatti, comporta delle spese costanti che non variano a seconda della frequenza con cui il mezzo viene utilizzato: fondamentalmente, solo il carburante e la manutenzione derivante da usura sono parametri variabili, mentre costi fissi come bollo e assicurazione si ripercuotono sul bilancio di un’azienda o su quello di una famiglia, a prescindere dal fatto che il veicolo si trovi su strada oppure chiuso in un garage.

Al contrario, un servizio di noleggio auto a lungo termine consente di disporre di un veicolo per il tempo che si desidera, pagando una cifra forfettaria ed evitando l’incidenza delle spese vive. In sostanza, si paga per ciò che si consuma (nel caso specifico i chilometri percorsi dall’auto) e per il tempo effettivo in cui il consumo viene effettuato. Un vantaggio non da poco per una famiglia alle prese con la contrazione del potere d’acquisto (non sono poche, al giorno d’oggi in Italia, le famiglie monoreddito che rinunciano all’auto di proprietà), ma anche per un’azienda costretta – non senza difficoltà – a far quadrare il bilancio.

Come calibrare correttamente il proprio investimento

Tuttavia, il solo fatto di scegliere l’opzione del noleggio auto in luogo dell’acquisto non ci mette automaticamente al riparo da imprevisti o spese indesiderate; o quantomeno non ci garantisce, da solo, il massimo grado di contenimento dei costi. Al fine di ottimizzare in maniera ancora più precisa l’investimento, oltre a confrontare con attenzione tutte le offerte di noleggio auto disponibili sul mercato (facendo particolarmente attenzione alle recensioni online e ai feedback dei clienti), è sempre consigliabile prendere in esame e incrociare fra loro alcuni parametri solo apparentemente secondari.

Quali sono questi parametri? Si tratta di un ventaglio piuttosto ampio di elementi di valutazione e di opzioni, che peraltro variano in base alla destinazione d’uso del veicolo e al tipo di utilizzo che si intende fare dello stesso. Prenderli in esame tutti non è semplice, soprattutto se non si è del settore. Anche per questo motivo, quando ci si rivolge a un servizio di noleggio auto senza avere le idee chiare le probabilità di investire più denaro del necessario sono piuttosto alte.

Per ovviare a questo tipo di problematica, si può ricorrere a uno schema, questo sì relativamente semplice e sintetico, cui fare riferimento per scegliere la soluzione di noleggio auto più adatta ai propri scopi. Ecco quali sono le voci principali da prendere in considerazione.

Valutazione del modello

Ogni noleggio auto dovrebbe essere commisurato all’utilizzo effettivo del mezzo. Dunque anche la scelta del modello dovrebbe essere calibrata su questo aspetto. Per essere più chiari: ha senso noleggiare una familiare a sei posti se poi si viaggia prevalentemente in due? Oppure: conviene noleggiare un furgone per consegne più piccolo solo perché costa meno, quando in più di un’occasione le consegne saranno così voluminose da costringerci a raddoppiare i viaggi (con conseguente raddoppio del consumo di carburante)? Fare una stima esatta del tipo di utilizzo aiuta a definire le proprie reali necessità, e di conseguenza a orientare la scelta verso un veicolo su misura.

Previsione sui chilometri percorsi

In linea generale, nel settore è opinione comune che lesinare sul limite forfettario di chilometri percorribili sia controproducente, in quanto i chilometri extra-contratto costano sempre di più, in proporzione, rispetto all’aliquota forfettaria immediatamente successiva. Più rassicurante, dunque, fare una stima per eccesso in termini di chilometri annui – o semestrali, o trimestrali – percorsi e godersi la guida senza lo stress di pensare che ogni deviazione dal proprio tracciato abituale possa comportare uno sforamento del budget inizialmente stanziato.

Valutazione a lunga scadenza sulla detenzione dell’auto

Una volta terminato il periodo di noleggio cosa vogliamo fare? Rinnovarlo, passare a un nuovo modello, restituire il veicolo o acquistarlo? Anche in questo caso, la parola chiave è chiarezza, nella programmazione come negli intenti,dal momento che ogni soluzione può offrire condizioni contrattuali post-contratto più o meno vantaggiose.

Copertura assicurativa

Per quanto un automobilista possa essere prudente e rispettoso del codice, immettere un’auto su strada significa in ogni caso esporre quest’ultima – e dunque se stessi – al pericolo di un sinistro, o anche solo di piccoli incidenti. Dall’urto di lieve entità in fase di parcheggio al più severo tamponamento (escludiamo dalla casistica gli esempi limite costituiti da incidenti di più grave entità), ciascun evento dovrebbe essere regolato da un’adeguata copertura assicurativa: è pertanto necessario informarsi in maniera approfondita in merito alla natura dell’assicurazione, alle sue clausole e soprattutto alla presenza di eventuali ricarichi sul costo di noleggio.

Pneumatici

Quali pneumatici sono montati sul veicolo? Qual è il loro livello di usura? Dopo quanto tempo è possibile richiederne la sostituzione (che, di norma, dovrebbe essere inclusa nel prezzo di noleggio)? Si tratta di domande cui sarebbe opportuno dare una risposta, onde non andare incontro a sovrapprezzi imprevisti o, peggio ancora, costringersi a una guida non adeguata alle proprie esigenze per timore di incorrere nella necessità di sostituire gli pneumatici prima del tempo.

Auto di cortesia

Cosa succede se l’auto registra un guasto improvviso? Anche in questo caso, di norma la sostituzione momentanea del veicolo con un’auto di cortesia dovrebbe essere garantita di default nel contratto di noleggio, ma è pur sempre consigliabile verificare, analizzare i dettagli e valutare le condizioni proposte, soprattutto in presenza di condizioni economiche particolarmente vantaggiose (che spesso nascondono decurtazioni, parziali o totali, di servizi generalmente considerati basilari).

Queste, in sostanza, le condizioni preliminari che dovrebbero orientare “a monte” la scelta di un’auto a noleggio, soprattutto nel lungo o medio termine. Si raccomanda, inoltre, al momento della restituzione del veicolo, di verificare assieme all’addetto al ritiro l’eventuale presenza di danni o ammaccature, al fine di non ritrovarsi in un secondo momento con un sovrapprezzo pendente di cui si ignora l’origine. In questo modo, scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze,garantendosi il massimo coefficiente di risparmio senza rinunciare a efficienza e comfort, dovrebbe essere un’operazione molto più facile e alla portata di tutti.