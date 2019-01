Open day all’asilo Eligio Ponti

Sabato 19 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 l’ silo Infantile Eligio Ponti di Biumo Superiore a Varese (via Castiglioni 20) organizza un Open day presentazione alla presenza delle insegnanti ed educatrici. Ci sarà la possibilità di laboratorio per i bambini per divertirsi e creare insieme come primo approccio alla scuola dell’infanzia e del nido.

Alle ore 11.00 ci sarà un momento di ascolto e lettura in collaborazione con il progetto nazionale “Nati per Leggere”.

L’“Asilo Infantile Eligio Ponti” trae origine da un lascito del 1888 disposto dal cav. dott. Andrea Ponti per far fronte all’urgenza educativa dei bambini della Castellanza di Biumo Superiore.

La scuola prende ispirazione e origine dai principi cattolici, è paritaria e convenzionata col Comune di Varese, nel rispetto della legge sull’autonomia scolastica. Da allora è un punto di riferimento per tutte le famiglie che cercano nella scuola attenzione al bambino, cura e confronto sulla crescita in un rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia.

La scuola è formata da cinque sezioni di infanzia e una di asilo nido. Tutto il personale con insegnanti, educatrici, personale della cucina, ausiliario e amministrativo è costantemente formato e aggiornato. Ciò permette di avere fiducia da parte delle famiglie per la qualità, la professionalità e il servizio offerto.

La struttura dispone della cucina interna interamente gestita dal personale della scuola.

Il giardino è interamente dotato di pavimentazione anti-trauma sui cui sono collocati grandi giochi e strutture per il gioco libero dei bambini.

Recentemente, negli anni 2017-2018, è stata riqualificata l’area del giardino con prato e alberi che dà la possibilità di uscite nella natura, di stare all’aria aperta per le attività didattiche, conoscere e fare esperienza delle diverse stagioni.

La nostra scuola offre anche i servizi di prescuola e doposcuola.

Sabato 19 gennaio ore 10

E-mail asiloeponti@libero.it Tel. 0332-285530 Cellulare della scuola 342-1326674