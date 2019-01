Parte il Corso di lettura ad alta voce con Betty Colombo

“La lettura ad alta voce è il piacere di creare immagini e di addentrarsi in esse tenuti per mano dalle parole” questa l’introduzione al “Corso di lettura ad alta voce” con l’attrice ed esperta Betty Colombo promosso dalla nuova Biblioteca civica di Brebbia.

“Leggere a voce alta per gli altri aggiunge il brivido alla complicità, del contatto, del percorrere lo stesso sentiero – spiega l’invito a partecipare – La lettura è un atto fisico che coinvolge la voce, lo sguardo, la gestualità, il corpo”.

Per questo tra gli obiettivi del corso c’è quello di conoscere il proprio strumento vocale e il corpo nello spazio, e quindi imparare ad usare il ritmo e la voce e solo alla fine, dopo aver imparato a padroneggiare questi strumenti, la lettura ad alta voce.

Il percorso prevede 5 incontri, tutti di domenica, alle 16.30 e ospitati dalla biblioteca di Brebbia a cominciare dal 3 febbraio.

La partecipazione all’attività richiede la compilazione del modulo di iscrizione (scaricabile dalla sezione “biblioteca” sul canale “Brebbia informa” del sito del Comune) e all’offerta di 10 euro alla “Fondazione Terziroli” a sostegno di futuri eventi culturali per Brebbia.

Posti limitati e iscrizioni aperte sino al 31 gennaio.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai Servizi alla persona del Comune di Brebbia: 0332 770283 (interno 7) oppure m.petix@comune.brebbia.va.it, o vicesindaco@comune.brebbia.va.it.