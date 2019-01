“Le storie impigliate” e le animazioni alla lettura di Betty Colombo

La nuova Biblioteca di Brebbia, inaugurata lo scorso novembre in via della Chiesa, sarà aperta al pubblico nella seconda domenica di ogni mese, da qui a giugno, per un doppio calendario di “Animazioni alla lettura” affidati all’attrice Betty Colombo, esperta di letture ad alta voce.

Gli eventi rivolti agli adulti si svolgeranno alle ore 17 e saranno sempre preceduti, alle ore 15, da piccoli spettacoli dedicati ai bambini e al loro innato desiderio di imparare ascoltando storie, sfogliando libri.

PRIMI INCONTRI

Un appuntamento al mese a cominciare da domenica 13 gennaio alle ore 15 con “Le storie impigliate”. Perché anche gli alberi raccontano, soprattutto se affondano le loro radici in un grande libro e tra i rami si ritrovano incastrate tracce di storie. Come un’aquila fiabesca, dei gufetti in attesa della loro mamma, o una rana in cerca del principe che la baci.

L’appuntamento si rinnova domenica 10 febbraio con “Un cappuccetto per uno”: sembra la solita fiaba ma partendo dal celebre libro di Munari, il classico cappuccetto rosso cambia colore. Verde, giallo bianco: per ciascuna tonalità un racconto nuovo.

IN CALENDARIO

A Marzo il titolo dell’incontro sarà “A come albero, la natura si risveglia”, mentre ad aprile l’animazione alla letturà sarà intitolata “Mangerei volentieri un bambino”: storie di coccodrilli un po’ citrulli.

Gli appuntamenti della primavera sono invece per il 12 maggio con “Ogni cosa al suo posto: quando i cuccioli trovano pace” e “Acqua in bocca: storie di pesciolini impertinenti (9 giugno).

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it oppure vicesindaco@comune.brebbia.va.it.