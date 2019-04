Storie di coccodrilli un po’ citrulli

Nuovo appuntamento domenica 14 aprile alle ore 15 con le Animazioni alla lettura dell’attrice Betty Colombo ospitate dalla Biblioteca di Brebbia ogni seconda domenica del mese.

“Mangerei volentieri un bambino” è il titolo del pomeriggio in cui alcuni “coccodrilli un po’ citrulli”, protagonisti di libri e albi illustrati, prenderanno voce e corpo per raccontare ai più piccoli le loro avventure.

A seguire, dalle ore 17, e per un pubblico di adulti, Betty colombo darà vita ad un’altra animazione alla lettura, intitolata Olmo il soldato“, sulla Resistenza nei cortili del Varesotto.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it oppure vicesindaco@comune.brebbia.va.it.