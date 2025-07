Rotatoria sulla SS 629, il Governo apre: 2,5 milioni per l’incrocio di Travedona Monate

Un passo avanti per la sicurezza e la scorrevolezza della Strada Statale 629 del Lago di Monate: la Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dall’onorevole Andrea Pellicini (FdI) nell’ambito delle votazioni sul Decreto Legge Infrastrutture. Il documento, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, chiede lo stanziamento di fondi per la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza di Travedona Monate.

Una rotonda attesa da anni

L’intervento riguarda il tratto compreso tra Vergiate e Besozzo, asse viario di primaria importanza per i collegamenti tra nord e sud della provincia di Varese. Come ricorda Pellicini, alcune intersezioni semaforiche sono già state sostituite con rotatorie nei comuni di Vergiate, Mercallo e Malgesso, migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza. Tuttavia, resta ancora fuori da interventi la criticità rappresentata dall’incrocio semaforico di Travedona Monate.

«La rotatoria di Travedona non è solo strategica per la viabilità – si legge nel testo – ma fondamentale anche per il collegamento con le aree produttive di Brebbia e Malgesso e per alleggerire il traffico nei centri abitati». Il progetto, basato su uno studio degli uffici della Provincia di Varese, prevede un costo stimato in circa 2,5 milioni di euro e comprende anche una rampa di collegamento con la SP32.

Il Governo apre alla proposta

L’approvazione dell’Ordine del Giorno rappresenta un impegno politico formale: il Governo si è detto disponibile a valutare l’opportunità di finanziare l’intervento, che rientrerebbe nel più ampio obiettivo di semplificazione e accelerazione delle opere infrastrutturali previsto dal Decreto Infrastrutture.

Pellicini, da tempo impegnato sul tema, commenta con soddisfazione: «È una battaglia che porto avanti da anni per migliorare una delle arterie più trafficate del Varesotto. Con il parere favorevole del Governo si apre ora la possibilità concreta di finanziare un’opera attesa da cittadini e imprese del territorio».