Tre anni di Farfalle Lilla: panchine, incontri e collaborazioni per contrastare i disturbi dell’alimentazione

Da un grande dolore, può nascere una grande iniziativa. Lo dimostra la storia de “Le Farfalle Lilla”, l’associazione nata sulla sponda lombarda del Lago Maggiore tre anni fa con un intento chiaro: sensibilizzare le giovani e i giovani sui problemi causati dai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Una “missione” non semplice ma ampiamente gratificante che, con il passare del tempo raggiunge un numero sempre maggiore di persone.

Le Farfalle Lilla hanno appena compiuto tre anni: l’associazione di volontariato si è infatti costituita il 22 febbraio 2023 a Varese e da allora non si è mai fermata, con lo scopo di ricordare chi, oggi, non c’è più. L’idea venne infatti, tempo prima, a Giada e Moira: due ragazze ricoverate in ospedale che ebbero la spinta ad aiutare che si fosse trovato nelle loro condizioni. Purtroppo Giada non ce la fece ma lasciò un’eredità fortissima e – anche attraverso la sua famiglia e gli amici – il suo appello non è stato fatto cadere.

Da allora l’attività delle Farfalle si muove su diversi fronti. Quello più evidente a tutti è la posa di una serie di “panchine lilla” posizionate in diversi comuni della zona del Verbano come monito verso la pericolosità dei disturbi dell’alimentazione. Ma l’attività più rilevante è senza dubbio quella svolta a contatto con i giovani: fin fa subito è stato formato un team composto da psicologhe (Beatrice Castelli, Elisa Massara, Laura Campagnoli, Laura Rodari, Greta Rodari, Federica Scaglia, Martina Albericci), un’educatrice (Francesca Berrini) e biologhe-nutrizioniste (Giorgia Merazzi, Francesca Canova , Roberta Sarni e Tecla Montani) che si è prodigato a incontrare le seconde classi delle scuole medie del territorio. Intercettare precocemente ragazze e ragazzi, talvolta disorientati in un corpo che sta cambiando, permette di fornire loro gli strumenti adatti ad affrontare con maggiore consapevolezza e serenità, una delicata fase di crescita.

Farfelle Lilla hanno poi varato un programma di formazione dei docenti nelle scuole superiori su sollecitazione di diversi professori che, trovandosi impreparati in classe nell’affrontare ragazzi già affetti da D-na e con il rischio di emulazione, si sono rivolte all’associazione. Grazie a una collaborazione con Nutrimente Milano Onlus, sono quindi nati percorsi di formazione per i docenti mentre con l’aiuto di Jonas Varese Onlus sono state quindi organizzate conferenze rivolte direttamente agli studenti. Sempre con Jonas sarà attivato il progetto “Terapia Sospesa” per contribuire alle spese terapeutiche di ragazzi e famiglie che si trovino in condizioni di difficoltà economica ad affrontare le cure.

A proposito di collaborazioni, le Farfalle Lilla hanno tessuto una rete fitta per portare avanti le proprie iniziative: la cooperativa sociale “La Banda Onlus” è sostenuta con fondi per organizzare percorsi ludico-riabilitativi di arte- terapia e teatro-terapia per ragazzi in difficoltà; il Rotary Club, insieme a una serie di amministrazioni comunali, ha preso a cuore il già citato progetto “Panchine Lilla Lago Maggiore”.

E poi l’associazione ha iniziato a sostenere il progetto “Safe- Sleep & Activity for Eating Disorders” promosso dall’Istituto Auxologico Italiano nella sede di Piancavallo a Oggebbio, nei pressi di Verbania. In questo caso sono stati acquistati 12 actigrafi, strumenti con cui vengono monitorati diversi parametri vitali dei pazienti ricoverati, tra cui il ritmo sonno-veglia, il livello di attività fisica diurna, l’eventuale attività motoria notturna e la durata complessiva del sonno. Questo supporto tecnologico rappresenta un contributo concreto al miglioramento della qualità del monitoraggio clinico nel percorso terapeutico nei disturbi del comportamento alimentare.

Ma il volo delle Farfalle non finisce qui e comprende una serie di eventi “spot” come la realizzazione e vendita delle uova di Pasqua, l’organizzazione di spettacolo di ballo, gli aperitivi alla Locanda Pozzetto, l’evento bike “Il mio lago”. Al termine dello scorso anno infine, grazie a una convenzione con il Comune di Brebbia, sono state gettate le basi per l’apertura di uno sportello informativo a Villa Terzoli per le tematiche dei D-NA gestito dal team di professioniste che affianca l’associazione. L’ennesimo passo avanti per evitare che i disturbi collegati all’alimentazione minino la serenità dei giovani e delle loro famiglie.