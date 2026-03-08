Brebbia, 21enne perde il controllo dell’auto e si ribalta all’incrocio tra la Sp69 e via Pasubio

Incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 marzo, a Brebbia, lungo la strada provinciale 69, all’incrocio con via Pasubio.

L’allarme è scattato alle 7.20, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta nel sinistro. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

L’auto ha divelto un palo della segnaletica stradale, ha poi sfondato il muretto e la recinzione di un’abitazione privata e ha terminato la propria corsa ribaltandosi su un fianco al centro dell’incrocio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Varese e il personale sanitario, che ha prestato le prime cure al giovane conducente. Il ragazzo, ferito, è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.