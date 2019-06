Pesci impertinenti guizzano fuori dai libri, con Betty Colombo

Ultimo appuntamento domenica 9 giugno con le Animazioni alla lettura promosse dalla Biblioteca di Brebbia.

L’appuntamento per i bambini con l’attrice e narratrice Betty Colombo è alle ore 15 per un omaggio alla bella stagione, e alla voglia condivisa di tuffarsi in mare, laghi e torrenti. Il filo rosso delle storie da raccontare sarà infatti “Acqua in bocca”, ovvero storie di pesci impertinenti, che guizzeranno tra le pagine dei libri per portare gli spettatori a conoscere un mondo fatto di bollicine e fondali.

A seguire, dalle ore 17, una nuova animazione alla lettura, sempre con Betty Colombo, ma dedicata ad un pubblico adulto e centrata sul tema dell’eterna lotta fra istinto o ragione, memoria oppure oblio: “Circe o della seduzione”.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it oppure vicesindaco@comune.brebbia.va.it.