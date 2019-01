Il persorso dei fossili: dal sito paleontologico al Museo

Il percorso dei fossili di Besano: passeggiata agli scavi del sito paleontologico e visita guidata al museo, nell’evento promosso da Controvento trekking per la giornata di sabato 26 gennaio.

Il Saltriovenator, il Ticinosuchus e il Besanosauro sono solo alcuni degli animali preistorici di cui riconoscere le tracce lungo il percorso tra il Monte San Giorgio e Besano, nel sito che è patrimonio UNESCO per l’umanità.

Lungo il sentiero dei fossili di Besano la guida Antea Franceschin mostrerà i luoghi del ritrovamento paleontologico e con i suoi acquarelli darà forma a questi splendidi animali del passato. E dopo il pranzo al sacco si entra al Museo per ammirare la collezione e ascoltare i racconti del Saurolo e dell’Ittiolo. Racconti da vivere passeggiando nel bosco mesofilo dell’ambiente prealpino, sotto la vetta del Monte Orsa e del Monte Pravello e lungo il corso del Rio Poncini per aneddoti sulla geologia e la natura del posto. Una giornata all’insegna della scoperta e del racconto dedicata a bambini e adulti di tutte le età.

Il ritrovo sabato 26 gennaio è per tutti alle ore 9 al parcheggio di via Girola a Besano. Il rientro è previsto per le ore 16:00.

Il percorso è semplice (difficoltà E – escursionistico), un giro ad anello di circa 6 chilometri con un dislivello complessivo di 400 metri. Consigliato per bambini dai 7 anni abituati a camminare e amici a 4 zampe (se socievoli e in grado di stare con altri cani).

Abbigliamento necessario: scarponcini da trekking, borraccia o thermos (minimo 1 litro ciascuno), giacca o mantellina impermeabile, vestiario “a strati”.

La quota di partecipazione è 13 euro per bambini fino a 11 anni, 18 euro dai 12 anni in poi.

L’escursione del mattino verrà annullata solo in caso di forte maltempo con preavviso minimo entro le ore 18 del giorno precedente la gita.

Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e non oltre le ore 18 di venerdì 25 gennaio 2019 contattando la guida al numero 348 0725255 oppure via mail antea@controventotrekking.it.

Per info: www.controventotrekking.it.