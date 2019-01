Polizia Locale in festa per San Sebastiano

San Sebastiano è il patrono della polizia locale. Il Comando di Malnate ha così deciso di celebrare il Santo con una mattinata di eventi.

L’appuntamento è per sabato 19 gennaio, in occasione della ricorrenza di san Sebastiano, invitando la cittadinanza a partecipare.

Il programma:

ore 09.00: Ritrovo e schieramento dei veicoli in via S.Francesco presso l’Oratorio Maschile

ore 09.30 S. Messa nella Chiesa San Martino

ore 10.45 Benedizione dello schieramento e degli automezzi

ore 11.00 Saluto delle Autorità cerimonia istituzionale c/o cineteatro oratorio