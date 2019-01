Getta i rifiuti dalla finestra direttamente nel torrente Lura

Sopralluogo dell’ispettore ambientale comunale e della protezione civile per combattere l’abitudine di gettare spazzatura nel torrente Lura. A rendere unico l’intervento realizzato qualche giorno fa nella zona di via Filippo Reina c’è il fatto che i rifiuti ritrovati non sono stati portati dal corso d’acqua ma buttati direttamente dalle finestre di un condominio.

La circostanza è stata confermata dall’ispettore ambientale che ha trovato i rifiuti accatastanti nel letto del corso d’acqua con poco spazio a dubbi sulla loro provenienza. «È un comportamento davvero inqualificabile e che fa a pugni con l’impegno dei saronnesi per la differenziata, dove da sempre si ottengono ottimi risultati, e con quello dell’Amministrazione civica e dei volontari della Protezione civile per il recupero ambientale del torrente che attraversa la città» fa notare l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone (foto d’archivio: intervento della ProCiv per la sistemazione del letto del torrente).

Durante il sopralluogo l’ispettore ha avviato gli accertamenti per risalire all’identità del “proprietario” dei rifiuti che sarà sanzionato. E non solo: «Abbiamo anche contattato gli amministratori dei condomini di tutta la zona interessata, per fare opera di sensibilizzazione e di informazione» ha concluso Guaglianone.