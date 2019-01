Ripartono i lavori di cablaggio di Open Fiber

Open Fiber ha ripreso le attività di cablaggio nel territorio comunale di Varese.

La società partecipata da Enel e Cassa depositi e prestiti ha condiviso con gli uffici tecnici comunali il cronoprogramma dei lavori, che questa settimana interesseranno diverse aree della città.

LE VIE INTERESSATE

Le squadre che operano per conto di Open Fiber a Varese sono impegnate in via Como, via C. Avegno, Via G. Bernascone (piazza Monte Grappa, lato Camera di Commercio), via L. Sacco e via C. Robbioni; cantieri aperti anche in via Marzorati, via F. Crispi, via S. Sanvito e via Santa Maria Maddalena.

Nei prossimi giorni, salvo cattive condizioni meteo e imprevisti tecnici o di altro genere, sono in programma interventi di installazione della rete anche in via G. Bagaini, via San Francsco d’Assisi, via Jemoli, via C.G. Veratti e via F. Del Cairo. Operai al lavoro anche in via Zara e via Fiume.

In queste vie, dopo le attività di scavo, si procederà con i ripristini provvisori, necessari per un corretto assestamento del terreno. Tra qualche settimana, quando la superficie si sarà consolidata, nelle strade già cablate riprenderà anche il piano dei ripristini definitivi, al momento sospesi a causa delle basse temperature.

ALTRI LAVORI

Open Fiber sta effettuando in questi giorni anche piccoli interventi di adduzione in aree della città già collegate alla banda ultra larga, che interesseranno però alcuni edifici e non avranno ripercussioni sulla viabilità. Alcune squadre, infine, là dove ci siano segnalazioni di deterioramenti o piccoli cedimenti della malta cementizia, saranno impegnate in attività di manutenzione straordinaria dei ripristini provvisori già eseguiti, al fine di non creare disagi alla popolazione.