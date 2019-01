Il rumore della Memoria: la storia di Vera Vigevani Jarach

Domenica 27 gennaio alle 21 alla sala Marino Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII, in occasione della Giornata della Memoria il Comune di Induno e la locale sezione Anpi promuovono un incontro-riflessione sui temi della Shoah attraverso la storia di Vera Vigevani Jarach.

Attraverso alcuni video tratti dal docu-film di Marco Bechis “Il rumore della memoria”, Vera Vigevani Jarach racconterà la sua storia di ebrea italiana arrivata in Argentina nel 1939 per le leggi razziali e la storia della sua famiglia d’origine, del nonno rimasto in Italia e poi deportato ad Auschwitz. Vera Vigevani Jarach parlerà anche della storia della figlia diciottenne sequestrata nel 1976 quando il generale Jeorge Rafael Videla si impadronì del potere con un colpo di stato armato e instaurò una dittatura feroce, basata sulla persecuzione metodica ed efferata di tutti gli oppositori.

Seguirà poi la testimonianza di Franco Pedroletti che parlerà di Calogero Marrone capo dell’Ufficio anagrafe di Varese che nel 1945 fu deportato a Dachau per aver aiutato molti ebrei a fuggire in Svizzera.

L’incontro sarà condotto da Renata Ballerio.

