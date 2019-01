Sfida in neroverde per la Castellanzese

Terza giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza in programma domenica 27 gennaio. La gara più attesa, che si giocherà al “Franco Ossola” alle ore 16.30, sarà quella tra Varese e Varesina tra due squadre che puntano in alto ma con situazioni societarie molto differenti.

Per tutte le altre, fischio d’inizio alle 14.30. La capolista Castellanzese al “Provasi” ospiterà la Castanese e vorrà ottenere i tre punti per tenere a distanza le inseguitrici. La seconda della classe, il Verbano, sarà impegnato sul campo dell’Accademia Pavese, mentre il Busto 81 a Solbiate Arno affronterà l’Union Villa Cassano.

Sfida interna per la Sestese, opposta all’Alcione, il Legnano al “Mari” cercherà un’altra vittoria contro il Ferrera Erbognone.

Chiudono il programma Ardor Lazzate – Fenegrò e Mariano – Città di Vigevano.