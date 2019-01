Si ribalta con l’auto sulla Sp61, ferita una 27enne

Incidente stradale con un’auto ribaltata nel comune di Luino.

L’incidente è avvenuto questa sera, attorno alle 20.45 sulla Sp61, la strada che costeggia il fiume Tresa.

Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’autovettura e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna, una 27enne che è stata in seguito ricoverata in codice giallo all’ospedale di Luino.