I tifosi della Openjobmetis organizzano la trasferta di Brescia

Domenica 20 gennaio la Openjobmetis giocherà la prima partita del girone di ritorno della Serie A di basket, scendendo in campo nel rinnovato palasport di Brescia.

Una partita che è anche la rivincita della serie playoff della scorsa primavera, nella quale la squadra di Attilio Caja cercherà di conquistare due punti pesanti lontano da casa.

Per questo i biancorossi avranno bisogno anche del sostegno dei propri tifosi che in questi giorni si stanno organizzando per raggiungere Brescia: il trust “Il basket siamo noi” sta infatti raccogliendo le iscrizioni per un pullman che partirà alle 16 dal piazzale del palasport di Masnago (ritrovo alle 15,45) e che effettuerà anche una fermata a Gallarate, al parcheggio delle “Sorelle Ramonda” (ore 16,15). La partita è in programma alle ore 19,05: la comitiva ripartirà per Varese al termine del match.

Il costo di partecipazione alla trasferta (che comprende sia il viaggio sia il biglietto di ingresso al PalaLeonessa) è fissato in 35 euro per i soci del trust e in 40 euro per i non soci. Per aderire è necessario prenotarsi con una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it entro mercoledì 16 gennaio. Il pagamento verrà effettuato sul pullman.