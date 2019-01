Tris di sconfitte per Axpo, Coelsanus e SCS

Triplo semaforo rosso per le nostre squadre impegnate nei campionati di basket tra A2 maschile e femminile e B: per tutte si complica il cammino nei rispettivi tornei.

SERIE A2 MASCHILE

Non è stato un girone di andata positivo quello della Axpo Legnano, che vira la boa di metà campionato al penultimo posto del girone Ovest con tre vittorie e 12 sconfitte. L’ultima delle quali ieri a Roma sul campo della capolista Virtus: 100-81, al termine di una prova a tratti solida della squadra di Mazzetti che era chiamata a una missione davvero difficile. Gli Knights sono caduti solo nel finale (67-62 al 30′) sotto i colpi di Moore, Sims e compagni nonostante una bella prova d’addio di Makinde London (23 punti) che sarà sostituito da Charles Thomas che debutterà domenica prossima contro Treviglio. Peccato per la prova complicata di Raffa, andato in calando, mentre Bortolani si è confermato uno dei migliori di Legnano con 15 punti.

Virtus Roma – Axpo Legnano 100-81

(22-17, 47-44; 69-62) Legnano: London 23 (3/6, 3/10), Raffa 16 (5/12, 1/7), Bortolani 15 (3/8, 1/4), Bozzetto 13 (5/6, 1/2), Ferri 9 (0/1, 1/4), Serpilli 3 (1/2 da 3), Bianchi 2 (1/3, 0/1), Berra, Corti, Coraini. All. Mazzetti.

CLASSIFICA (dopo 15 giornate): Bergamo, V. Roma 22; Latina 20; Biella, Capo d’Orlando, Rieti 18; Casale Monferrato, L. Roma, Agrigento 16; Scafati, Trapani, Treviglio 14; Siena 13; Tortona 8; LEGNANO 6, Cassino 2.

SERIE B MASCHILE

Terzo stop consecutivo per la Coelsanus che lotta per tutti i 40′ sul difficile campo di San Miniato ma alla fine è costretta ad arrendersi con il punteggio di 72-65. Alla squadra di Cecco Vescovi non basta dunque la prova monstre di Federico Passerini: 31 punti con 7/11 da 3 e 5 rimbalzi). Partita come detto equilibrata ma condotta praticamente per intero dalla squadra toscana che ha avuto in Nasello (29 punti) il proprio leader: la Robur può recriminare per qualche errore banale di troppo a partire dal 10/30 da 2 punti e dalle 16 palle perse, 8 delle quali di Planezio che per il resto ha fatto il suo dovere (14 punti e 14 rimbalzi senza mai uscire dal campo).

Il KO in Toscana riporta Varese al centro della classifica dopo qualche settimana trascorsa ai piani alti del “condominio Girone A”: tutto sommato la graduatoria rimane buona, a patto ora di ripartire con slancio.

CA-Blukart San Miniato – Coelsanus Varese 72-65

(22-16, 39-30, 56-45)

Varese: Passerini 31 (3/6, 7/11), Planezio 14 (2/6, 3/5), Ferrarese 7 (2/4, 0/2), Ivanaj 5 (1/3, 1/2), Mercante 4 (0/5, 1/5), Maruca 4 (2/4, 0/3), Caruso (0/1), Rosignoli (0/1). Ne: Mottini, Assui, Calzavara. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 15 giornate): Omegna 26; Firenze 24; Piombino, San Miniato 22; Sangiorgese, Vigevano, Alba 18; VARESE 16; Empoli, Valsesia 14; Montecatini, Pavia, Oleggio 12; Cecina 6; Siena 4; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Non riesce alla SCS il “sacco” di Carugate, trasferta sulla carta per lo meno abbordabile per le ragazze di Lilli Ferri. Le padrone di casa del Carosello vincono di misura, 55-49 lasciando Varese all’ultimo posto in classifica insieme al Valbruna, mentre Albino – prossima avversaria delle biancorosse – si muove con la vittoria sulle bolzanine.

A Carugate la SCS sprecano un vantaggio di 10 punti costruito nella prima metà di gara: la ripresa invece è stata ricca di difficoltà, con Varese che ha segnato appena 2 punti nel terzo periodo e ha fatto poco meglio nell’ultima frazione (8), permettendo così alle milanesi di sorpassare con i 17 punti di Maffenini. Premazzi e Beretta (16 e 10) le uniche in doppia cifra per il “Branco” che nella ripresa ha tirato malissimo da 3 punti, collezionando per contro 17 palle perse. E vincere in trasferta con 49 punti segnati, sarebbe davvero una impresa.

Carosello Carugate – SCS Varese 55-49

(17-16, 29-39, 42-41)

Varese: Mistò E. 2 (1/2, 0/2), Beretta 10 (1/2, 2/6), Mistò F. 3 (1/1), Biasion 3 (0/2, 1/3), Petronyte (0/1), Premazzi 16 (1/5, 3/4), Sorrentino 2 (1/3), Visconti 3 (0/4, 1/7), Rossi 2 (1/3, 0/4), Polato 8 (4/7). Ne: A Sonzini, I. Sonzini. All. Ferri.

CLASSIFICA (dopo 14 giornate): Costa Masnaga, Villafranca 24; Crema, 22; Moncalieri, Castelnuovo Scrivia 20; Udine 18; Vicenza, Itas Bolzano 16; Marghera 14; Carugate, Milano 10; San Martino di L., Ponzano, 8; Albino 6; Val Bruna Bolzano, VARESE 4.