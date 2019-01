Ubriachi e litigiosi: trentenni finiscono in pronto soccorso

Erano così ubriachi che a stento stavano in piedi ma non hanno rinunciato ad una violenta litigata col risultato di finire soccorso dell’ambulanza sul posto e quindi al pronto soccorso cittadino.

È l’insolito episodio avvenuto in via Dorligo Albissetti domenica prima dell’alba. Alle 3,40 alcuni residenti attirati dagli schiamazzi hanno allertato i carabinieri e il pronto intervento sanitario. Arrivati sul posto hanno trovato due uomini, un 35enne ed un 36enne, ed una donna 37enne, decisamente malmessi. Era evidente che tra i tre c’era stata una discussione che era degenerata dalle parole alle mani ma era altrettanto chiaro che erano molto più alticci.

Il personale sanitario ha faticato non poco per calmare il terzetto mentre i carabinieri cercavano di ricostruire l’accaduto dalle frasi sconnesse del gruppo. Dopo poco meno di un’ora sono stati accompagnati all’ospedale cittadino per le cure del caso per le feriti riportate nella lite, ma anche per smaltire la sbornia.