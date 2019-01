Yomil y el Dany portano il “Trapton” a Gallarate

Yomil y el Dany, il duo cubano urbano considerato tra i pionieri del “Trapton”, il nuovo genere musicale proveniente dal Reggaeton, sarà di scena al “Sueño by Latinfiexpo” di Gallarate domenica 3 febbraio. La serata avrà inizio alle ore 18.00 con un ricco buffet e il concerto comincerà alle ore 21.30

Il genere “Trapton” mescola sonorità Hip-Hop, Rap, Trap, Elettronica, Dance hall ed elementi di Son cubano (musica tradizionale cubana). Il duo è composto da Roberto Hidalgo Bridges (Yomil), e da Daniel Muñoz (El Dany), entrambi originari dell’Avana.

Inizialmente conosciuti come “DpuntoD”, il duo inizia a riscuotere successo nei club e sui social network. Nel 2015 pubblica il singolo “Tengo”, che sarà un trionfo in tutta l’America Latina. Nello stesso anno presentano il loro primo album ufficiale “Doping”, contenente i successi “Rikabery” e “Estamos Ta’ Po’”. A maggio 2016 esce il loro secondo album “Sobredosis”, uno degli album latini più venduti in quell’estate.

Yomil y el Dany, nominati anche ai Billboard Latin Music Award nella categoria “Latin Artist of the Year”, sono considerati il più grande gruppo di musica urbana di Cuba. Una chicca da non perdere, solo al “Sueño by Latinfiexpo”

Per info e prevendita: +39 3457668493 e +39 3355359144