Chernobyl chiama, Samarate risponde. “Accogliamo insieme i bambini per l’estate”

Venerdì 8 febbraio 2019 riprende il percorso delle famiglie che accolgono i “bambini di Chernobyl”: nell’atrio del Comune di Samarate, alle ore 21.00, il Gruppo delle Famiglie di Samarate e dall’Associazione NOIconVOI onlus, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Samarate e dell’Assessorato ai Servizi Sociali, presenterà la proposta per i prossimi mesi estivi di giugno e luglio 2019. Per regalare a un “bambino di Chernobyl” due mesi lontano dalla terra contaminata.

È una bella esperienza, che già l’estate scorsa le famiglie coinvolte (possono partecipare in realtà sia famiglie, sia single) avevano raccontato. «L’aspetto importante è che grazie a questa rete chi vuole mettersi in gioco non si sente mai solo: c’è sempre un gruppo di famiglie pronto ad accompagnare, ad aiutare in caso di dubbi o momenti di difficoltà» spiega l’assessore Nicoletta Alampi.

Per adesioni, per collaborare o anche solo per informarsi dunque l’appuntamento è al municipio di Samarate venerdì 8 Febbraio alle ore 21.00. Per informazioni si può contattare il Presidente Rolando cel. 348 4207332 o scrivere una mail a santino7460@gmail.com.