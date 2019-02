Buon successo per l’open day della Liuc

Sono stati circa un centinaio gli studenti che hanno partecipato oggi, 7 febbraio 2019, alla giornata di Università Aperta organizzata alla LIUC – Università Cattaneo.

Dopo la presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università a cura del Servizio Orientamento, spazio ai seminari curati dai docenti di Economia e di Ingegneria. In particolare, il prof. Salvatore Sciascia ha trattato il tema “Le imprese nel terzo millennio. Dove sta andando il management?”, mentre il prof. Fabrizio Dallari è intervenuto sul ruolo dell’ingegnere gestionale nella società del futuro. I futuri ingegneri hanno anche avuto la possibilità di fare visita all’i – FAB, la fabbrica simulata 4.0 della LIUC. Nel pomeriggio, si è tenuta una sessione dei test di ammissione, che hanno coinvolto complessivamente circa 120 studenti.

Per Economia il test è obbligatorio solo per coloro che conseguono un voto di maturità inferiore a 85/100.

Per Ingegneria è obbligatorio per tutti ed è inserito nel circuito CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. La prova è valida per tutte le università che utilizzano questo test, il TOLC – I, dunque può essere effettuata sia alla LIUC che presso gli altri atenei aderenti al Consorzio e ripetuta non più di una volta al mese.

Ad entrambi i test possono partecipare sia studenti del 4° che del 5° anno delle scuole superiori.

Durante questa giornata di Università Aperta è stato presentato anche il nuovo percorso della laurea triennale di Economia sul Family Business Management, tutto dedicato alla gestione delle imprese a proprietà familiare.