I campi di San Fermo alle giovanili del Varese

Saranno i campi di proprietà comunale ubicati a San Fermo quelli sui quali potrà proseguire l’attività delle squadre giovanili del Calcio Varese.

Lo ha comunicato l’amministrazione di Palazzo Estense in una nota diramata nel pomeriggio di oggi, sabato 9, firmata congiuntamente dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore Dino De Simone. Un via libera comunale arrivato dopo alcuni incontri con gli allenatori delle squadre del vivaio biancorosso, attualmente in balia degli eventi (o meglio, dei non eventi) relativi alla crisi societaria.

«I giovani del Varese devono continuare ad allenarsi. Mettiamo a disposizione i campi di San Fermo dove potranno proseguire l’attività calcistica senza interruzioni dovute ai problemi del Varese Calcio e alla chiusura degli impianti dati loro in concessione. Le difficoltà che sta attraversando il calcio varesino non devono ripercuotersi sul nostro settore giovanile. È troppo importante che i nostri ragazzi possano avere un luogo dove proseguire gli allenamenti, svolgere la loro passione e continuare a divertirsi».