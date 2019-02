Centopercentoanimalisti in prima linea contro le polpette avvelenate

Gli attivisti di Centopercentoanimalisti in prima linea nella lotta ai maltrattamenti di animali del Saronnese.

Ultimo impegno del sodalizio è contro le polpette avvelentate. “A Limbiate sono state “seminate” polpette avvelenate. Due cani sono morti, un terzo è sotto cura. Non sono episodi isolati: già nei mesi scorsi nella vicina Saronno e in altri paesi della zona ci sono stati avvelenamenti o ritrovamento di cibo tossico, sparso nei parchi e nelle aiuole dei viali”.

Alla luce di questi fatti il sodalizio si è mobilitato: “Come possano esistere individui così vili e crudeli da compiere azioni del genere, è difficile capirlo. I sindaci hanno messo in allarme la popolazione, ma non è sufficiente. Si deve scoprire il responsabile per questo i militanti di Centopercentoanimalisti stanno monitorando la zona, piuttosto vasta, e raccogliendo informazioni, dalle segnalazioni raccolte, sembra che il responsabile non sia un ragazzino”.