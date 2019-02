Cgil, a Malpensa arriva la Camera del Lavoro con Maurizio Landini

Un nuovo ufficio all’interno del terminal 1, in zona Arrivi, per dare ai lavoratori di Malpensa un punto di riferimento stabile e “concreto”.

La Cgil aprirà ufficialmente il 1 marzo la prima Camera del Lavoro a Malpensa e per l’occasione tornerà in terra varesina il nuovo segretario generale del sindacato, Maurizio Landini (nella foto, nel corso della sua partecipazione ad una manifestazione alla Whirlpool). Il programma è in via di definizione e l’annuncio sarà dato in via ufficiale nei prossimi giorni.

Nell’ufficio di Malpensa saranno rappresentate le sigle maggiormente coinvolte nella vita e nel lavoro dell’aeroporto, la Filt (trsporti), la Filcams (commercio) e la Nidil (lavoro precario e interinale), ma a rotazione ci sarà spazio anche per i rappresentanti delle altre categorie per dare una rappresentanza totale ai 19 mila lavoratori circa occupati a Malpensa. In più ci saranno patronato, servizi fiscali, vertenze e ufficio legale. Un intervento sindacale forte, per tornare ad essere un punto di riferimento, con l’obiettivo lanciato dal neo segretario Landini di dare una rappresentanza e un supporto a tutti i lavoratori, con l’obiettivo di combattere il precariato e difendere il diritto alla contrattazione.