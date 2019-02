Chiude per due notti l’allacciamento tra l’A8 e la tangenziale ovest

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese per lavori sulla rete di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali per due notti verrà chiuso il raccordo verso la tangenziale ovest

Il blocco alla circolazione avverrà nella fascia notturna tra le 22 e le 6 del mattino. Inizierà alle 22 di lunedì 11 e si concluderà alle 6 di mercoledì 13 febbraio, coinvolgendo chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di procedere sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, immettersi sulla SP 11 e proseguire sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione di Bologna.