Ciclista investito da un giovane automobilista, è grave

Grave incidente stradale nella tarda mattinata a Contone, frazione del comune di Gambarogno, nel Locarnese.

Poco prima delle 12 un 23enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese circolava in via Limedi a Contone. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha investito un 63enne ciclista svizzero, domiciliato nel Luganese, che da via Ortascio si stava immettendo in via Limedi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica, il 63enne ha riportato serie ferite. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso.