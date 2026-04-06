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Canton Ticino

Canton Ticino, scomparso un ragazzo di 14 anni: ricerche in corso

La Polizia cantonale ha diffuso un avviso di ricerca dopo la scomparsa del giovane avvenuta nella notte del 4 aprile dal suo domicilio di Quartino senza lasciare tracce

Generico 06 Apr 2026

La Polizia cantonale ha diramato nella mattinata di lunedì 6 aprile un avviso di ricerca per un ragazzo scomparso da Quartino, frazione del Comune di Gambarogno, nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Si tratta di Sargenti Xavier, 14 anni, di cui non si hanno più notizie dalle 23.30 di sabato.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, il giovane si è allontanato dal proprio domicilio di Quartino senza lasciare indicazioni sulla sua destinazione. Da quel momento sono scattate le ricerche per rintracciarlo.

Il ragazzo è di corporatura media, alto circa 165 centimetri, con occhi castano chiari e capelli castani di media lunghezza. Ha orecchie leggermente sporgenti e dimostra un’età apparente di circa 15 anni. Si esprime in lingua italiana e francese.

Al momento della scomparsa indossava abiti scuri.

La Polizia cantonale invita la popolazione a prestare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti o informazioni utili. Chiunque dovesse avere notizie è invitato a contattare il Comando al numero 0848 25 55 55.

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Pubblicato il 06 Aprile 2026
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